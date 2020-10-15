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Житель Бурятии выловил омуль на 65 тысяч рублей

Житель Бурятии выловил омуль на 65 тысяч рублей
Общество,  Фото:pixabay.com
Браконьер ловил рыбу сетью

Транспортными полицейскими задержан 27-летний житель Кабанского района Бурятии, ранее судимый за незаконный вылов рыбы. Мужчина вновь попался на браконьерстве. Он с помощью сети добывал байкальский омуль. Общая сумма ущерба составила более 65 тысяч рублей.

- Незаконная добыча водных биологических ресурсов, с применением запрещённых орудий массового истребления, влечёт уголовную ответственность по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителю грозит до 2 лет лишения свободы либо штраф до 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортная полиция напоминает, что с 1 октября 2017 года вылов рыбы омуль на озере Байкал запрещён. Ограничения введены для предотвращения исчезновения популяции байкальского эндемика.


омуль браконьерство
 
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