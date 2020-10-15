 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

Курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений в Восточных Саянах

Курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений в Восточных Саянах
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Им покорились пики Аршан и Броненосец

Курсанты факультета подготовки командиров горных подразделений Дальневосточного высшего общевойскового командного училища покорили вершины различной категории сложности, проходя горную практику на Восточных Саянах на границе Бурятии и Иркутской области. В течение месячной практики курсанты проживали в палатках, используя имущество, привезённое с собой.

В ходе практики пять альпинистских групп курсантов совершили более 100 горных восхождений, покорив несколько пиков, в том числе и одни из самых сложных на Восточных Саянах: Аршан (2546 м) и Броненосец (2529 м). Будущие офицеры проложили два новых маршрута на вершины, на которые будут сделаны описания и проведена регистрация.

Курсанты под руководством опытных офицеров закрепили навыки движения по горным склонам, преодоления скал, водных преград, организации воздушной переправы и эвакуации условно раненых через ущелья с использованием специального современного горного снаряжения. Кроме того, проживая автономно, курсанты получили бесценный опыт длительного выживания в горах в условиях низких температур и дикой природы.

По результатам практики все 30 курсантов выполнили второй спортивный второй разряд по альпинизму. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие ВВО Бурятия военные учения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
Общество, 15.10.2020
В турнире приняли участие спортсмены с ПОДА
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту
Общество, 15.10.2020
Финал соревнований состоится в начале ноября в Чите
В Забайкалье долгожительницу поздравили с 95-летием
В Забайкалье долгожительницу поздравили с 95-летием
Общество, 15.10.2020
В семье юбилярши 6 детей, 10 внуков и правнуков
В молодёжном театре Улан-Удэ вручили театральные премии
В молодёжном театре Улан-Удэ вручили театральные премии
Общество, 15.10.2020
Республиканскую награду за роль Вампилова получил Константин Осодоев
В двух школах Иркутска каникулы начнутся раньше
В двух школах Иркутска каникулы начнутся раньше
Общество, 15.10.2020
Это коснётся учащихся школ №32 и №53
В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
Общество, 15.10.2020
По словам специалистов, такой уникальный окрас встречается крайне редко
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
Общество, 15.10.2020
Гран-при республиканского конкурса «Энеэлдэе!» присуждён Кыренскому народному театру
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
Общество, 15.10.2020
Торжества престольного праздника прошли в Покровском храме
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
Общество, 15.10.2020
В Даурском заповеднике подвели итоги осеннего подсчёта
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
Общество, 15.10.2020
Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Общество, 15.10.2020
Общая протяжённость дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров
Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота
Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота
Общество, 15.10.2020
Обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Загрузка...
^