Курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений в Восточных Саянах

Им покорились пики Аршан и Броненосец



Курсанты факультета подготовки командиров горных подразделений Дальневосточного высшего общевойскового командного училища покорили вершины различной категории сложности, проходя горную практику на Восточных Саянах на границе Бурятии и Иркутской области. В течение месячной практики курсанты проживали в палатках, используя имущество, привезённое с собой.



В ходе практики пять альпинистских групп курсантов совершили более 100 горных восхождений, покорив несколько пиков, в том числе и одни из самых сложных на Восточных Саянах: Аршан (2546 м) и Броненосец (2529 м). Будущие офицеры проложили два новых маршрута на вершины, на которые будут сделаны описания и проведена регистрация.



Курсанты под руководством опытных офицеров закрепили навыки движения по горным склонам, преодоления скал, водных преград, организации воздушной переправы и эвакуации условно раненых через ущелья с использованием специального современного горного снаряжения. Кроме того, проживая автономно, курсанты получили бесценный опыт длительного выживания в горах в условиях низких температур и дикой природы.



По результатам практики все 30 курсантов выполнили второй спортивный второй разряд по альпинизму. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

