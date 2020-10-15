Им покорились пики Аршан и Броненосец
Курсанты факультета подготовки командиров горных подразделений Дальневосточного высшего общевойскового командного училища покорили вершины различной категории сложности, проходя горную практику на Восточных Саянах на границе Бурятии и Иркутской области. В течение месячной практики курсанты проживали в палатках, используя имущество, привезённое с собой.
В ходе практики пять альпинистских групп курсантов совершили более 100 горных восхождений, покорив несколько пиков, в том числе и одни из самых сложных на Восточных Саянах: Аршан (2546 м) и Броненосец (2529 м). Будущие офицеры проложили два новых маршрута на вершины, на которые будут сделаны описания и проведена регистрация.
Курсанты под руководством опытных офицеров закрепили навыки движения по горным склонам, преодоления скал, водных преград, организации воздушной переправы и эвакуации условно раненых через ущелья с использованием специального современного горного снаряжения. Кроме того, проживая автономно, курсанты получили бесценный опыт длительного выживания в горах в условиях низких температур и дикой природы.
По результатам практики все 30 курсантов выполнили второй спортивный второй разряд по альпинизму. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Курсанты ДВОКУ совершили более 100 восхождений в Восточных Саянах
Общество, Фото:
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