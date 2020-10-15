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В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине

В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
По словам специалистов, такой уникальный окрас встречается крайне редко

Необычных лошадей с рисунком крыльев на спине обнаружили специалисты ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных Забайкальского края в Калганском районе. Это произошло во время плановой вакцинации на территории фермерского хозяйства Елены Кузьминой, сообщает госветслужба региона.

- У этих лошадей с обеих сторон отчётливо виден затейливый рисунок, напоминающий крылья. На этом месте шерсть немного длиннее и пушистее. Уникальный окрас этих животных, вероятнее всего, передается по генетической линии и встречается крайне редко,- пояснила начальник ветеринарной станции Забайкальского края Наталья Павлушкина.



По словам владелицы фермерского хозяйства Елены Кузьминой, около пяти лет назад в хозяйство был привезён жеребец по кличке Крылатый, взятый в аренду из Читинской конюшни.

- У него тоже можно было разглядеть узор в виде крыльев, но он был не таким отчётливым, как у нынешнего потомства, - рассказала Елена Кузьмина.
лошади Забайкальский край
 
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