Определены первые победители турнира ДФО и СФО по киберспорту

Финал соревнований состоится в начале ноября в Чите



В минувшие выходные в Чите стартовал второй этап турнира Дальнего Востока и Сибири на кубок губернатора Забайкальского края по компьютерному спорту в дисциплине «Dota 2». В соревнованиях принимают участие 17 команд из Бурятии, Забайкальского, Хабаровского, Приморского краёв, а также Новосибирской и Сахалинской областей. В состав одной команды входят пять человек – основной состав и два запасных игрока.



- В эти выходные определились две команды которые приедут в Читу на полуфинал – это команды Ultimate и MongaGang. В состав команды Ultimate входят представители Забайкальской сборной по Dota2, где три участника из Читы, два легионера из Новосибирска. В тяжёлом противостоянии команде удалось вырваться в полуфинал. Команда MongaGang – два человека из Хабаровска и трое из Владивостока, - рассказал главный судья турнира Евгений Глебов.



Напомним, соревнования проходят в три этапа. Первый – регистрация. Второй этап – отборочные соревнования, которые состоятся 17-18 и 24-25 октября в режиме онлайн. 5 и 6 ноября в Чите пройдут полуфинал и финал соревнований.



Призовой фонд турнира составляет 375 тысяч рублей. Команда-победитель турнира получит 175 тысяч рублей, серебряные призёры - 125 тысяч рублей, а бронзовые - 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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