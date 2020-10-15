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Разыскиваемого жителя Бурятии выдало подозрительное поведение

Разыскиваемого жителя Бурятии выдало подозрительное поведение
Общество,  Фото:Росгвардия
Мужчина шёл пьяный по улице

Вчера днём в селе Кижинга росгвардейцы обратили внимание на пьяного мужчину, который подозрительно себя вёл – закрывал лицо рукой, пытаясь скрыться.

При установлении личности у мужчины при себе не было документов, при этом он трижды представлялся разными именами. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции, где он назвал своё настоящее имя.

В ходе разбирательства было установлено, что задержанный, 45-летний житель Кабанского района Бурятии, находится в трёх розысках – федеральном, оперативном и за судебными приставами.

- Мужчина, будучи подозреваемым по уголовному делу по ст. 158 УК РФ «Кража», скрылся от органов следствия, находясь под подпиской о невыезде. Он выехал за пределы населенного пункта и уже год скрывался. Еще один розыск был за судебными приставами на возмещение ущерба, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Задержанный мужчина был передан инициаторам федерального розыска.


розыск Росгвардия
 
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