Разыскиваемого жителя Бурятии выдало подозрительное поведение

Мужчина шёл пьяный по улице



Вчера днём в селе Кижинга росгвардейцы обратили внимание на пьяного мужчину, который подозрительно себя вёл – закрывал лицо рукой, пытаясь скрыться.



При установлении личности у мужчины при себе не было документов, при этом он трижды представлялся разными именами. Подозрительного мужчину доставили в отдел полиции, где он назвал своё настоящее имя.



В ходе разбирательства было установлено, что задержанный, 45-летний житель Кабанского района Бурятии, находится в трёх розысках – федеральном, оперативном и за судебными приставами.



- Мужчина, будучи подозреваемым по уголовному делу по ст. 158 УК РФ «Кража», скрылся от органов следствия, находясь под подпиской о невыезде. Он выехал за пределы населенного пункта и уже год скрывался. Еще один розыск был за судебными приставами на возмещение ущерба, причиненного преступлением, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



Задержанный мужчина был передан инициаторам федерального розыска.





