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В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу

В Иркутске прошёл чемпионат области по дартсу
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В турнире приняли участие спортсмены с ПОДА

В Иркутске в бильярдном клубе «Меткий» 11 октября состоялся чемпионат области по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нём приняли участие спортсмены из Иркутска, Братска, Шелехова, Ангарска и Усолья-Сибирского. Соревнования проводились среди мужчин и женщин в следующих дисциплинах: «Сектор 20», «Большой раунд», «Набор очков», «501 очко».

По итогам соревнований в дисциплине «Сектор 20» победили Виктор Беляев и Светлана Виноградова, вторыми стали Георгий Кудряшов и Марина Зырянова, третьими – Евгений Буйницкий и Светлана Пешкова. В дисциплине «Большой раунд» победу одержали Евгений Буйницкий и Светлана Виноградова, серебряными призёрами стали Георгий Кудряшов и Светлана Пешкова, бронзовыми призёрами – Виктор Беляев и Марина Зырянова.

В дисциплине «Набор очков» золотые медали завоевали Евгений Буйницкий и Светлана Виноградова, серебряные награды выиграли Константин Шумков и Марина Зырянова, бронзовые медали взяли Виктор Беляев и Светлана Пешкова. В «501 очко» лидировали Евгений Буйницкий и Светлана Виноградова, вторыми стали Георгий Кудряшов и Марина Зырянова, замкнули тройку призёров Виктор Беляев и Светлана Пешкова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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