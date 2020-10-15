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Новый антирекорд: в Забайкалье выявили 188 новых случаев коронавируса

Новый антирекорд: в Забайкалье выявили 188 новых случаев коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
Общее число заразившихся приближается к 8,3 тысячам

В Забайкалье продолжается ежедневный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на 15 октября, число выявленных случаев за последние сутки составило 188. Нарастающим итогом в регионе выявлено 8 297 случаев.

Вылечены и выписаны 87 человек за последние 24 часа, за весь период – 5673. Общее число летальных случаев – 72.

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, сообщается на сайте регионального правительства.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 8499 случаев заражения. В республике также установлен антирекорд – за сутки выявлен 141 больной коронавирусом.
коронавирус Забайкальский край
 
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