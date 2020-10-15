Новый антирекорд: в Забайкалье выявили 188 новых случаев коронавируса

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки, сообщается на сайте регионального правительства.







В Забайкалье продолжается ежедневный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на 15 октября, число выявленных случаев за последние сутки составило 188. Нарастающим итогом в регионе выявленослучаев.Вылечены и выписаны 87 человек за последние 24 часа, за весь период – 5673. Общее число летальных случаев – 72.