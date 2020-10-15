Мужчина помогает в розыске без вести пропавших
Сотрудники ОМВД России по Шелеховскому району наградили представителя поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алексея Нартова. Он помогал в розыске без вести пропавших граждан.
Церемония награждения гражданина состоялась вчера. Руководители ОМВД приехали на работу к Алексею Нартову в Иркутск и вручили ему почётную грамоту и одну из поделок, которую изготовили дети на конкурс «Полицейский дядя Степа». Мужчина активно принимает участие в поисковых операциях, вместе с коллегами помогает стражам правопорядка, расклеивает ориентировки, узнает необходимую информацию от возможный свидетелей и очевидцев, участвует в розыске людей не только в черте города, но и в лесу.
- Мы благодарны волонтёрам отряда «Лиза Алерт» за постоянное взаимодействие, ведь только за девять месяцев 2020 года с их помощью было найдено 10 человек, заявленных в розыск, - отметил Евгений Арбатский, начальник отдела МВД России по Шелеховскому району.
Ежедневно сотрудники полиции ведут розыск без вести пропавших, и только совместными усилиями правоохранителей и граждан можно в разы увеличить эффективность данной работы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области наградили волонтёра
Общество, Фото:
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