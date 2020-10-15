В Бурятии стартовал республиканский конкурс волонтёров

Заявки принимаются до 2 ноября



В Бурятии стартовал конкурс «Район добрых дел», который позволит выявить и поощрить лучшие добровольческие практики республики. Принять участие в конкурсе могут волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих организаций от 14 лет, волонтёрские центры, организации, развивающие добровольчество. Заявки принимаются до 2 ноября на электронную почту dobrodom03@yandex.ru.



Среди физических лиц лучших выберут по 9 номинациям:

- «Открытие года»;

- «Социальный волонтёр года»;

- «Событийный волонтёр года»;

- «Серебряный волонтёр года»;

- «Культурно-просветительское волонтёрство»;

- «Профессиональное волонтёрство»;

- «Незаменимый лидер»;

- «Лучший волонтёр года»;

- «Лучший социальный проект».



По 5 номинациям конкурс пройдёт среди юридических лиц:

- «Волонтёрский штаб года»;

- «Волонтёрская организация года»;

- «Добрый коллектив»;

- «Лучший социальный проект»;

- «Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд».



Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте минспорта РБ. Подробную информацию можно также узнавать в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.

