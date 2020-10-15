Заявки принимаются до 2 ноября
В Бурятии стартовал конкурс «Район добрых дел», который позволит выявить и поощрить лучшие добровольческие практики республики. Принять участие в конкурсе могут волонтёры, лидеры, руководители и представители добровольческих организаций от 14 лет, волонтёрские центры, организации, развивающие добровольчество. Заявки принимаются до 2 ноября на электронную почту dobrodom03@yandex.ru.
Среди физических лиц лучших выберут по 9 номинациям:
- «Открытие года»;
- «Социальный волонтёр года»;
- «Событийный волонтёр года»;
- «Серебряный волонтёр года»;
- «Культурно-просветительское волонтёрство»;
- «Профессиональное волонтёрство»;
- «Незаменимый лидер»;
- «Лучший волонтёр года»;
- «Лучший социальный проект».
По 5 номинациям конкурс пройдёт среди юридических лиц:
- «Волонтёрский штаб года»;
- «Волонтёрская организация года»;
- «Добрый коллектив»;
- «Лучший социальный проект»;
- «Лучший добровольческий поисково-спасательный отряд».
Положение о конкурсе можно посмотреть на сайте минспорта РБ. Подробную информацию можно также узнавать в ресурсном центре добровольчества «ДоброДом», сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
В Бурятии стартовал республиканский конкурс волонтёров
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