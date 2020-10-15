В Бурятии завершается уборочная кампания

Общество, Фото: минсельхозпрод Бурятии

Скошены почти все поля



Уборочная кампания в Бурятии практически завершена, сообщает Минсельхозпрод республики. По состоянию на 15 октября скошены естественные сенокосные угодья на площади 416,1 тысяч гектаров, что составляет 99,2% от запланированной площади.



Как отмечает министр сельского хозяйства республики Даба-Жалсан Чирипов, на аналогичную дату прошлого года заготовка грубых кормов уже была завершена, отставание обусловлено сложившимися в текущем году погодными условиями.



При этом, сена заготовлено 633,8 тысяч тонн. Средняя урожайность составляет 15,2 ц/га. По урожайности этого года можно выделить три района-лидера: Тарбагатайский район – 24,9 ц/га, Бичурский район – 24 ц/га, Тункинский район – 20,6 ц/га.



Заготовка сенажа завершена. При плане 12,1 тыс. тонн, заготовлено 12,9 тыс. тонн или 107,4%. Сенаж заготовили сельхозтоваропроизводители ООО «Еланская гречиха», ООО «Бичура лес», ООО «Бичура», СПК «Баян»», ООО «Буян», ООО «Джидинское», ФГУП «Байкальское», СПК «Твороговское», ООО «Рубин», КФХ Суранов Н.Я. и ООО «Куйтунское». После завершения уборочной кампании будет произведен окончательный пересчет, и при урожае зерновых и кормовых культур обеспеченность к.ед. будет достаточной для успешного проведения зимне-стойлового периода - 10 ц.к.ед. во всех категориях хозяйств, 15-20 ц.к.ед. по сельхозпроизводителям.



В текущем году перевыполнили планы по заготовке грубых кормов такие муниципальные образования как Тарбагатайский район - заготовлено 185,8%, Окинский - заготовил 157,6 %, Бичурский – заготовили 118,5%, Селенгинский –118,3%, Хоринский район - 104,4 %, Кяхтинский район заготовил 103,1 %, Мухоршибирский – заготовили 101%, Кижингинский– заготовили 100,5%, Северо-Байкальский и Тунскинский районы выполнили поставленные планы на 100 %. Низкие показатели у таких районов как Закаменский– 67,4%, Курумканский район –75,3 %, Баргузинский–75,2 %.



В целом по республике средняя обеспеченность животных кормами собственного производства на зиму составляет 8,2 центнера кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота. Уровень обеспеченности кормами в каждом хозяйстве определён на основе фактической численности скота и зоотехнических норм его кормления, сообщили в минсельхозпроде Бурятии.

