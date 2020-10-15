Улан-удэнские футболистки выиграли читинок

10 место – «Чита» (Чита).









Женская команда футбольного клуба «Чита» завершила своё выступление на первенстве России по футболу среди коллективов первой лиги зоны «Сибирь». Забайкальские футболистки стали десятыми в розыгрыше, сообщается на сайте краевого правительства.- На групповом этапе женская футбольная команда сыграла вничью с томской «Томью» (1:1) и по очереди уступили иркутскому «Байкалу» (0:3), «Уфе» (0:2) и новосибирскому ЖФК «Кристалл-Сибирь» (0:1). В итоге «Чита» заняла последнюю строчку в своей группе и в матче за 9-10 место встречалась со спортивной школы №6 из Улан-Удэ. К сожалению, игра завершилась минимальной победой бурятской команды (0:1), - рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Чита».Стоит отметить, что женская футбольная команда Читы впервые в своей новейшей истории принимали участие в таком серьёзном турнире.1 место – «Кузбасс-СШОР» (Кемерово);2 место – «Байкал» (Иркутск);3 место – «Енисей» (Красноярск);4 место – «Уфа» (Уфа);5 место – «Томь» (Томск);6 место – сборная Свердловской области;7 место – «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск);8 место – «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск);9 место – МАУ СШ №6 (Улан-Удэ);