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Житель Иркутской области напал на женщину и отобрал сумку

Житель Иркутской области напал на женщину и отобрал сумку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Задержать подозреваемого помогли прохожие

В Иркутской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.

Заявление о нападении поступило в дежурную часть полиции вечером 13 октября. 42-летняя женщина пояснила, что несколько часов назад на улице неизвестный мужчина вырвал сумку, в которой находились деньги в сумме 430 тысяч рублей, предназначенные для пенсионных выплат и убежал.

Находившиеся рядом прохожие задержали злоумышленника, забрали у него сумку и передали потерпевшей. Однако, спустя несколько минут ему удалось вырваться и скрыться.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив пострадавшую, составили ориентировку с приметами подозреваемого. Её тут же передали всем наружным службам. Изъятый с места происшествия перцовый баллончик направили на экспертизу.

По подозрению в совершении незаконного деяния, оперативниками был задержан 26-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи.

За разбой возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники полиции просят откликнуться граждан, оказавших помощь при задержании подозреваемого. Руководство полиции намерено их поощрить за проявленную смелость.

тел. 8(2953)305314, 495403



разбойное нападение Иркутская область
 
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