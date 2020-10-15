Житель Иркутской области напал на женщину и отобрал сумку

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Задержать подозреваемого помогли прохожие



В Иркутской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении.



Заявление о нападении поступило в дежурную часть полиции вечером 13 октября. 42-летняя женщина пояснила, что несколько часов назад на улице неизвестный мужчина вырвал сумку, в которой находились деньги в сумме 430 тысяч рублей, предназначенные для пенсионных выплат и убежал.



Находившиеся рядом прохожие задержали злоумышленника, забрали у него сумку и передали потерпевшей. Однако, спустя несколько минут ему удалось вырваться и скрыться.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, изучив записи камер видеонаблюдения и опросив пострадавшую, составили ориентировку с приметами подозреваемого. Её тут же передали всем наружным службам. Изъятый с места происшествия перцовый баллончик направили на экспертизу.



По подозрению в совершении незаконного деяния, оперативниками был задержан 26-летний местный житель, ранее судимый за совершение кражи.



За разбой возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Сотрудники полиции просят откликнуться граждан, оказавших помощь при задержании подозреваемого. Руководство полиции намерено их поощрить за проявленную смелость.



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