Активисты ОНФ убрались в лесу Улан-Удэ

Активисты ОНФ совместно с неравнодушными горожанами организовали уборку этой свалки.





Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта с начала октября этого года запустили общественный онлайн мониторинг несанкционированных свалок.Масштабный мониторинг призван усилить общественный контроль по проблеме наличия и локализации несанкционированных свалок твёрдых бытовых отходов на территории Бурятии. По каждому обращению активисты ОНФ работают комплексно – от рейда с целью утилизации места нелегального накопления отходов до привлечения ответственных ведомств к решению проблемы.Один из субботников прошёл 14 октября в лесу 140-го микрорайона Улан-Удэ. Сигнал о несанкционированной свалке поступил от местной жительницы. В лесу неподалёку от новостроек на территории около 200 кв. м образовалась огромная свалка твёрдых бытовых отходов и строительного мусора. Несмотря на то, что рядом с этой местностью находятся жилые дома, детские площадки и банный комплекс, а само место является проходимым, ни одного мусорного контейнера и ни одной таблички с предупреждением о запрете сброса мусора в лесу нет.- Мы поддерживаем инициативу ОНФ по сбору информации о незаконных свалках. Поэтому сегодня мы пришли на субботник и на своём примере показали, что значит ответственная гражданская позиция. Эта свалка – результат безответственности самих горожан в первую очередь, ведь здесь мы собрали и бытовой, строительный мусор, и пустые бутылки из-под алкоголя, и даже предметы личной гигиены, - рассказал участник акции Вадим Андреев.По итогу удалось собрать несколько десятков килограммов мусора – более 15 мешков, которые были переданы региональному оператору по обращению с ТКО. Однако для полной ликвидации данной свалки требуется специализированная техника, поэтому ОНФ направил запрос в городскую администраци с рекомендацией очистить местность и принять меры по пресечению образования свалки вновь.Как отметила эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятия Юлии Сухарева, проблема нелегальных свалок сейчас особенно актуальна.- Сегодня в Улан-Удэ более 300 несанкционированных свалок. Ответственность за их ликвидацию лежит на собственнике земельных участков. В большинстве случаев – это органы местного самоуправления. Жителям Бурятии необходимо понять, что сейчас действует тариф на вывоз мусора региональным оператором. Оплачивать эту услугу должен каждый житель. Поэтому в данной проблеме важно сознательное и нравственное отношение каждого из нас к окружающей среде, - пояснила Юлия Сухарева.Мониторинг незаконных свалок в настоящее время продолжается. Общественники уже собрали несколько обращений и планируют провести новые рейды с целью ликвидации незаконных мест скопления отходов.