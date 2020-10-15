В Забайкалье помощница по хозяйству обокрала пенсионера

Девушка ночью пробралась в дом, пока мужчины не было



В селе Газимурский Завод Забайкальского края в полицию обратилась родственница 87-летнего мужчины. Она рассказал, что ночью, разбив окно, в дом к пенсионеру залез вор и украл 10 тысяч рублей.



Оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за кражу, 27-летняя жительница села Павловск. Она призналась в совершении преступления.



Выяснилось, что в доме девушка изредка помогала пенсионеру по хозяйству и знала, где пожилой мужчина хранит свои сбережения. В отсутствие потерпевшего дома, она проникла в дом и украла кошелёк с деньгами.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





