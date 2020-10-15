В Улан-Удэ завершился ремонт дороги на улице Медицинская

В строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта БКАД в ремонтную компанию попали 29 участков дорог. Сейчас идет приемка. Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было

выделено 313 млн рублей. В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше –700 млн рублей. Изначально планировалось ремонтировать 27 объектов, но благодаря экономии в результате торгов к перечню добавили дороги по улицам Толстого и Павлова.

Участок дороги на улице Медицинская протяжённостью 900 метров ремонтировала подрядная организация ООО «Доринвест». Дорожники демонтировали старый асфальт и заменили новым, установили бортовые камни, проложили тротуары с двух сторон, обустроили ливневую канализацию. Также были установлены дорожные знаки и нанесена разметка, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.На улицу Медицинская приходится большой поток движения транспорта. Отремонтированный участок является подъездной дорогой к Русскому драматическому театру имени Н.А. Бестужева и к Республиканской клинической инфекционной больнице. Кроме этого, дорога соединяет промышленные зоны города.- По этому объекту большой поток грузового движения, в том числе легкового. Дорога была сделана таким образом, чтобы она могла выдерживать большие транспортные нагрузки. Так, грузовой автотранспорт может магистрально не задействовать улицу Терешковой и следовать мимо, по улице Медицинская, - подчеркнул заместитель директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.