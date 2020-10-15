Она одержала победы во всех партиях
Восьмилетняя шахматистка из Бурятии Соня Унгаева стала победительницей этапа детского кубка России по шахматам в Барнауле. Как отметили организаторы турнира, Соня – единственная среди победителей в разных возрастных группах, одержала победы во всех партиях, набрав 100-процентный результат – 9 очков из 9 возможных.
Десятый юбилейный «Кубок Алтая» проходил с 6 по 12 октября с классическим контролем времени, по 2 тура в день. В турнире приняли участие девочки 2012 года рождения и младше из 9 регионов России, сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
Шахматистка из Бурятии выиграла этап детского кубка России в Барнауле
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