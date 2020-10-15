Шахматистка из Бурятии выиграла этап детского кубка России в Барнауле

Общество, Фото: пресс-служба федерации шахмат РБ

Она одержала победы во всех партиях



Восьмилетняя шахматистка из Бурятии Соня Унгаева стала победительницей этапа детского кубка России по шахматам в Барнауле. Как отметили организаторы турнира, Соня – единственная среди победителей в разных возрастных группах, одержала победы во всех партиях, набрав 100-процентный результат – 9 очков из 9 возможных.



Десятый юбилейный «Кубок Алтая» проходил с 6 по 12 октября с классическим контролем времени, по 2 тура в день. В турнире приняли участие девочки 2012 года рождения и младше из 9 регионов России, сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.

