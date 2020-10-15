 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

Популярное

Шахматистка из Бурятии выиграла этап детского кубка России в Барнауле

Шахматистка из Бурятии выиграла этап детского кубка России в Барнауле
Общество,  Фото:пресс-служба федерации шахмат РБ
Она одержала победы во всех партиях

Восьмилетняя шахматистка из Бурятии Соня Унгаева стала победительницей этапа детского кубка России по шахматам в Барнауле. Как отметили организаторы турнира, Соня – единственная среди победителей в разных возрастных группах, одержала победы во всех партиях, набрав 100-процентный результат – 9 очков из 9 возможных.

Десятый юбилейный «Кубок Алтая» проходил с 6 по 12 октября с классическим контролем времени, по 2 тура в день. В турнире приняли участие девочки 2012 года рождения и младше из 9 регионов России, сообщает пресс-служба федерации шахмат Бурятии.
шахматы Кубок России Бурятия спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
В Забайкалье обнаружены лошади с «крыльями» на спине
Общество, 15.10.2020
По словам специалистов, такой уникальный окрас встречается крайне редко
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
В Бурятии выбрали лучшие юмористические ролики
Общество, 15.10.2020
Гран-при республиканского конкурса «Энеэлдэе!» присуждён Кыренскому народному театру
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
Общество, 15.10.2020
Торжества престольного праздника прошли в Покровском храме
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов
Общество, 15.10.2020
В Даурском заповеднике подвели итоги осеннего подсчёта
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
59 тысяч луковиц тюльпанов высадили в иркутском «Горзеленхозе»
Общество, 15.10.2020
Высадка тюльпанов традиционно проводится осенью
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Чите планируют выделить 60 млн на содержание дорог
Общество, 15.10.2020
Общая протяжённость дорог в столице Забайкалья составляет почти 670 километров
Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота
Житель Бурятии предстанет перед судом за контрабанду золота
Общество, 15.10.2020
Обвиняемый приобрёл и незаконно хранил у себя переплавленное в слитки золото
Медали «За любовь и верность» вручили двум парам в Забайкалье
Медали «За любовь и верность» вручили двум парам в Забайкалье
Общество, 15.10.2020
С начала вручения этой общественной награды в крае медали «За любовь и верность» получили 707 пар
Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»
Три девушки представят Бурятию на конкурсе «Краса России»
Общество, 15.10.2020
Красавицы уже уехали в Сочи, где будет проводиться фестиваль
В Улан-Удэ осуждённых научили печь рогалики
В Улан-Удэ осуждённых научили печь рогалики
Общество, 15.10.2020
Для отбывающих наказание провели мастер-класс
Гость украл телефон жителя Бурятии
Гость украл телефон жителя Бурятии
Общество, 15.10.2020
Преступника задержали по горячим следам
В Бурятии исследовали мясную продукцию
В Бурятии исследовали мясную продукцию
Общество, 15.10.2020
Содержание ГМО, пестицидов, радиологических веществ, наличие гельминтов и антибиотиков не установлено
В городе в Бурятии появился настенный военный рисунок
В городе в Бурятии появился настенный военный рисунок
Общество, 15.10.2020
На бетонной стене изобразили 41 Селенгинский пехотный полк

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^