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В Иркутской области на вокзале проверили соблюдение масочного режима

В Иркутской области на вокзале проверили соблюдение масочного режима
Общество,  Фото:пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте
Мероприятие проводилось на железнодорожном вокзале станции Кая

В Иркутской области сотрудники транспортной полиции совместно с представителями Восточно-Сибирской дирекции пассажирских обустройств, Восточно-Сибирского территориального отдела управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и ГУ МВД России по Иркутской области провели профилактический рейд на вокзале станции Кая ВСЖД. Пассажирам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима.

Правоохранители проверяли соблюдение пассажирами электричек указа губернатора Иркутской области, а именно: обязательного соблюдения пассажирами и сотрудниками железной дороги масочного режима, социальной дистанции, использование перчаток и дезинфицирующих средств. Нарушений, связанных с несоблюдением масочного режима, в ходе рейда не выявлено.

В помещении железнодорожного вокзала станции Кая на полу и на скамейках нанесена разметка для пассажиров, с указанием социальной дистанции. На входе в здание вокзала оборудован санитайзер с дезинфицирующим раствором для обработки рук. На стенах имеются памятки о мерах предосторожности в условиях распространения коронавируса.

Кроме того, информация о правилах безопасности в период COVID-19 доводится до сведения посетителей вокзала с помощью вокзальной оповестительной связи. Отмечено, что большинство граждан с пониманием относятся к установленным требованиям и соблюдают дистанцию и масочный режим, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
транспортная полиция Иркутская область
 
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