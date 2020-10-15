Торжества престольного праздника прошли в Покровском храме
14 октября митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф возглавил торжества престольного праздника в Покровском храме города Улан-Удэ. Накануне владыка провёл праздничное Всенощное бдение с литией и акафистом Покрову Богоматери в Покровском храме города Улан-Удэ в сослужении секретаря Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонаха Тихона (Тихомирова) и приходского духовенства. За богослужением после совершения полиелея и прочтения Евангелия молящиеся были помазаны освящённым елеем.
Совершение праздничной Божественной литургии митрополит Иосиф возглавил в том же храме. По окончании литургии было совершено молебное пение Покрову Пресвятой Богородицы, после которого были возглашены уставные многолетия. Затем архипастырь обратился к молящимся со словом, в котором рассказал об истории и значении праздника Покрова Божией Матери.
По завершении своего слова владыка Иосиф преподнёс в дар Покровскому храму четыре тома богослужебной книги «Требник», а также за активное участие в приходской жизни и труды во славу Святой Матери Церкви митрополит Иосиф вручил благословенные благодарственные грамоты самым активным прихожанам и сотрудникам храма. Об этом сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской Епархии.
В Улан-Удэ верующие отметили Покров Пресвятой Богородицы
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