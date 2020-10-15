В Забайкалье насчитали 32 тысячи дзеренов

Общество, Фото: пресс-служба Даурского заповедника

В Даурском заповеднике подвели итоги осеннего подсчёта



Сотрудники Даурского заповедника провели осенний подсчёт численности дзеренов в Забайкальском крае. Всего на конец сентября учтено 32 тысячи дзеренов.



- В зоне ответственности учреждения, а это два федеральных заказника и один заповедник, обитают самые крупные российские группировки дзеренов. В заказнике «Цасучейский бор» дзерены живут только зимой, поэтому учёт животных в нем сейчас не проводился. Подсчёт проводится до прихода дзеренов-мигрантов из Монголии и показывает успех размножения местных животных, а также тех, которые остались с прошлой зимовки, - рассказал ведущий научный сотрудник заповедника «Даурский» Вадим Кирилюк.



Общая площадь учёта в этом году составила 6570 квадратных километров. Эта территория не только охватывает Даурский заповедник с охранной зоной и примыкающий к ним с востока заказник «Долина дзерена», но в местах обитания дзеренов выходит за их пределы, что позволяет контролировать процесс расселения антилоп. В прошлом сентябре на этой же площади учтено 40 тысяч дзеренов – рекордное количество.



По словам специалистов, дзерены имеют свойство после наиболее дальних и массовых миграций не сразу уходить обратно в Монголию, а на год-два задерживаться – восстанавливать силы. Наиболее часто животные остаются за какими-то препятствиями на пути весенней миграции – за реками, искусственными ограждениями вдоль границы, требующими значительных сил и смелости для форсирования.



- Уменьшение количества дзеренов на российской территории, если это подтвердится и следующей осенью, будет дополнительным свидетельством начавшегося влажного периода. На фоне более обильных трав, полноводных рек и озёр мы ожидаем постепенного затухания миграций дзеренов в Забайкалье из Монголии, а также ухода части тех особей, которые по необходимости остались у нас в прошлом и позапрошлом году. Останутся только наши, - добавил Вадим Кирилюк.



Он подчеркнул, что динамика миграционной активности и процесс образования осёдлых группировок дзерена на данный момент ещё не изучены. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края по информации Даурского заповедника.





