Специалисты пояснили, что подобный уход необходим
В комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что началась осенняя обрезка деревьев «с учётом рекомендаций учёных».
- На первый взгляд, обрезка ветвей — это кощунственное вмешательство в естественные природные процессы. Но отсутствие подобного ухода может привести к неконтролируемому росту ветвей, которые при сильном ветре могут отломиться и создать угрозу жизни и безопасности прохожим, повредить коммуникации. Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность растений, к примеру, при сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев, - сообщили в комитете.
Большую помощь в развитии и содержании зелёных насаждений города Улан-Удэ оказывает созданный в этом году научно-технический совет по озеленению, в состав которого входят преподаватели, учёные БГХСА, БГУ, БУРНИИСХ и Лесопромышленного колледжа, общественники, журналисты, лесники.
Научно-технический совет провёл оценку степени обрезки тополей на ул. Бабушкина и ул. Сахьяновой, и пришёл к заключению, что в исполнители данных работ в лице МБУ «Городское лесничество» соблюдает рекомендации по правильной обрезке.
В Улан-Удэ началась осенняя обрезка деревьев
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девушка ночью пробралась в дом, пока мужчины не было
Протяжённость новой дороги составила 900 метров
Мероприятие проводилось на железнодорожном вокзале станции Кая
В Роспотребнадзоре считают, что гибкий график обучения в вузах и ссузах снизит распространение вируса
Специалисты пояснили, что подобный уход необходим
Число случаев COVID-19 за весь период достигло почти 8500
Общее число жертв COVID-19 достигло 90
Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
В дело вмешалась прокуратура
На базе отдыха академии вовремя не устранили требования пожарной безопасности
Они появились сразу на нескольких улицах города
Бык вёл себя агрессивно
Существенных осадков не ожидается
Общество, 14.10.2020
Мамы расскажут о своих буднях в социальных сетях
Общество, 14.10.2020
Стартует регистрация на конкурс «Молодёжь Иркутской области в лицах»