В Улан-Удэ началась осенняя обрезка деревьев

Специалисты пояснили, что подобный уход необходим



В комитете городского хозяйства Улан-Удэ сообщили, что началась осенняя обрезка деревьев «с учётом рекомендаций учёных».



- На первый взгляд, обрезка ветвей — это кощунственное вмешательство в естественные природные процессы. Но отсутствие подобного ухода может привести к неконтролируемому росту ветвей, которые при сильном ветре могут отломиться и создать угрозу жизни и безопасности прохожим, повредить коммуникации. Правильная обрезка повышает жизнеспособность и декоративность растений, к примеру, при сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев, - сообщили в комитете.



Большую помощь в развитии и содержании зелёных насаждений города Улан-Удэ оказывает созданный в этом году научно-технический совет по озеленению, в состав которого входят преподаватели, учёные БГХСА, БГУ, БУРНИИСХ и Лесопромышленного колледжа, общественники, журналисты, лесники.



Научно-технический совет провёл оценку степени обрезки тополей на ул. Бабушкина и ул. Сахьяновой, и пришёл к заключению, что в исполнители данных работ в лице МБУ «Городское лесничество» соблюдает рекомендации по правильной обрезке.

