Неудобства связаны с проведением ремонтных работ
С 17 по 28 октября включительно будет перекрыт сквозной проезд от 102 квартала по улице Ринчино до 101, 118-120 кварталов в Улан-Удэ. Проезд перекрывают в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.
Объезд будет осуществляться через микрорайон Горький, сообщили в пресс-службе мэрии.
Также с 17 по 28 октября будет закрыт сквозной проезд от 102 квартала до улицы Ченкирова.
В Улан-Удэ перекроют сквозной проезд от 102 квартала
Общество, Фото:
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