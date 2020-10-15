В Улан-Удэ перекроют сквозной проезд от 102 квартала

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Неудобства связаны с проведением ремонтных работ



С 17 по 28 октября включительно будет перекрыт сквозной проезд от 102 квартала по улице Ринчино до 101, 118-120 кварталов в Улан-Удэ. Проезд перекрывают в связи с проведением дорожно-ремонтных работ.



Объезд будет осуществляться через микрорайон Горький, сообщили в пресс-службе мэрии.



Также с 17 по 28 октября будет закрыт сквозной проезд от 102 квартала до улицы Ченкирова.

