В районной больнице Бурятии не платили сверхурочные

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурской районной больнице Бурятии нарушали трудовое законодательство об оплате сверхурочных работ.



- Установлено, что на протяжении 9 месяцев текущего года 13 работникам учреждения здравоохранения оплата сверхурочных работ производилась с нарушением требований трудового законодательства, в результате перед ними образовалась задолженность в размере свыше 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



После прокурорского вмешательства руководством учреждения произведён перерасчёт оплаты сверхурочных работ и погашена задолженность перед работниками в полном объёме; виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



В отношении главного врача возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы», по результатам рассмотрения которого Государственной инспекцией труда по республике ему назначено наказание в виде предупреждения.



Решение не вступило в законную силу.

