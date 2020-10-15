В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бичурской районной больнице Бурятии нарушали трудовое законодательство об оплате сверхурочных работ.
- Установлено, что на протяжении 9 месяцев текущего года 13 работникам учреждения здравоохранения оплата сверхурочных работ производилась с нарушением требований трудового законодательства, в результате перед ними образовалась задолженность в размере свыше 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
После прокурорского вмешательства руководством учреждения произведён перерасчёт оплаты сверхурочных работ и погашена задолженность перед работниками в полном объёме; виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В отношении главного врача возбуждено административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Неполная выплата в установленный срок заработной платы», по результатам рассмотрения которого Государственной инспекцией труда по республике ему назначено наказание в виде предупреждения.
Решение не вступило в законную силу.
В районной больнице Бурятии не платили сверхурочные
Общество, Фото:
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