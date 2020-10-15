Они появились сразу на нескольких улицах города
В Улан-Удэ стало больше «умных» светофоров. Они появились ещё на восьми дорожных участках
- Односекционные сигнальные светофоры помогают переходить дорогу на нерегулируемых пешеходных переходах. Когда к светофору приближается человек, срабатывают датчики движения и загорается автоматическое освещение. Благодаря такой системе водителям проще заметить «зебру» и обеспечить безопасный режим движения своего автомобиля, особенно в тёмное и сумеречное время суток, а пешеходы получают возможность быстрее и безопаснее перейти через дорогу, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Новые «мигающие» светофоры появились на улицах: вы можете увидеть на улицах: Жердева (ост. «Пиплз Парк»); Мокрова (ост. «ул. Мокрова»); Сахьяновой (ост. «Роддом»); Бабушкина, 20, 5 (в районе развязки с ул. Трубачеева); Хоца Намсараева (на перекрёстке с ул. Гагарина); Горхонской, 12; Дорожной (ост. «АЗС»); Подкаменской, 26 (центр техники «Бош-центр»).
По всему городу работают ещё 38 сигнальных односекционных светофоров. «Все они светодиодные, а это гарантирует их долговечность и экономичность», заключили в мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также новые светофоры установили на перекрёстке улиц Банзарова, Коммунистическая и по улице Краснофлотская (ООТ «Акбэс», д.42).
В Улан-Удэ установили новые «умные» светофоры
Общество, Фото:
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