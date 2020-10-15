В Иркутске застрелили быка, напавшего на школьницу

Бык вёл себя агрессивно



В Иркутске сотрудники полиции применили оружие для обезвреживания агрессивного быка, представлявшего угрозу для людей.



Накануне, 14 октября, около 11 часов утра в дежурную часть полиции поступило 5 сообщений от жителей Иркутска о том, что на одной из центральных улиц Ленинского района бык нападает на людей. От действий животного, на момент поступления сообщения, пострадали двое местных жителей на остановке общественного транспорта, в том числе и школьница.



- Поступило телефонное сообщение, что агрессивный бык напал на девочку на остановке и сейчас бегает по жилому массиву. Приехали сюда и обнаружили его в лесополосе. Вёл себя агрессивно, мотал головой из стороны в сторону. Было принято решение, применить огнестрельное оружие против данного животного, - рассказал сотрудник полиции.



На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж ППС, который заметил быка, повреждавшего припаркованные автомобили. В сложившейся ситуации, на основании Федерального закона «О полиции», сотрудники применили оружие для обезвреживания опасного животного, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.









