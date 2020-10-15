Существенных осадков не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября по республике местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1-6, местами -11-16, днём +5+10, местами по северу от +2 до -3 градусов.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1-3, днём +6+8 градусов.
В Улан-Удэ сохранится относительно тёплая погода
Общество, Фото:
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