 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 октября

14 октября

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В Улан-Удэ сохранится относительно тёплая погода

В Улан-Удэ сохранится относительно тёплая погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Существенных осадков не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября по республике местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1-6, местами -11-16, днём +5+10, местами по северу от +2 до -3 градусов.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1-3, днём +6+8 градусов.
Прогноз погоды
 
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