В Улан-Удэ сохранится относительно тёплая погода

Существенных осадков не ожидается



По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября по республике местами небольшой снег и мокрый снег. Ветер юго-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура ночью -1-6, местами -11-16, днём +5+10, местами по северу от +2 до -3 градусов.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1-3, днём +6+8 градусов.

