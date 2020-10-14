Житель Бурятии ловил омуль с помощью шеста с петлёй

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина поймал 20 хвостов байкальского эндемика



13 октября в Кабанском районе на берегу реки неподалёку от села Большая речка полицейские изъяли у 49-летнего мужчины мешок с омулем в количестве 20 штук. Также правоохранители изъяли деревянный шест с петлёй, которым тот осуществил его вылов. Ущерб составил более 145,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.



Мужчина признался в содеянном. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, нигде не работает.



Кроме того, за аналогичное преступление правоохранители задержали 55-летнего жителя посёлка Селенгинск. В двух километрах от села Никольск, на берегу Селенги, он с помощью сетей и лодки добыл пять особей эндемика. Ранее не судим. Ущерб оценён на сумму около 36,5 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела.



Операция «Путина», направленная на пресечение фактов браконьерства, продолжается.





