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Житель Бурятии ловил омуль с помощью шеста с петлёй

Житель Бурятии ловил омуль с помощью шеста с петлёй
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина поймал 20 хвостов байкальского эндемика

13 октября в Кабанском районе на берегу реки неподалёку от села Большая речка полицейские изъяли у 49-летнего мужчины мешок с омулем в количестве 20 штук. Также правоохранители изъяли деревянный шест с петлёй, которым тот осуществил его вылов. Ущерб составил более 145,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

Мужчина признался в содеянном. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, нигде не работает.

Кроме того, за аналогичное преступление правоохранители задержали 55-летнего жителя посёлка Селенгинск. В двух километрах от села Никольск, на берегу Селенги, он с помощью сетей и лодки добыл пять особей эндемика. Ранее не судим. Ущерб оценён на сумму около 36,5 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

Операция «Путина», направленная на пресечение фактов браконьерства, продолжается.


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