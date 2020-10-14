Мужчина поймал 20 хвостов байкальского эндемика
13 октября в Кабанском районе на берегу реки неподалёку от села Большая речка полицейские изъяли у 49-летнего мужчины мешок с омулем в количестве 20 штук. Также правоохранители изъяли деревянный шест с петлёй, которым тот осуществил его вылов. Ущерб составил более 145,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
Мужчина признался в содеянном. Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, нигде не работает.
Кроме того, за аналогичное преступление правоохранители задержали 55-летнего жителя посёлка Селенгинск. В двух километрах от села Никольск, на берегу Селенги, он с помощью сетей и лодки добыл пять особей эндемика. Ранее не судим. Ущерб оценён на сумму около 36,5 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела.
Операция «Путина», направленная на пресечение фактов браконьерства, продолжается.
Житель Бурятии ловил омуль с помощью шеста с петлёй
Общество, Фото:
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