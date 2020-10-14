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В Улан-Удэ при ремонте дорог применяется комплексный подход

В Улан-Удэ при ремонте дорог применяется комплексный подход
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Дорожный ремонт проводится по нацпроекту

В этом году при ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» применяется комплексный подход. Так, по улице Воровского в рамках БКАД отремонтирована дорога, а затем, учитывая просьбы жителей, был проложен тротуар.

- Ремонт автомобильной дороги по улице Воровского проходил в два этапа. В первом этапе проводился ремонт основной проезжей части, полностью заменялись дорожные бортовые камни, участок асфальтировался в два слоя. Жители, которые видели, что делается дорога, задавали вопросы о тротуарах. Они на участке устраивались уже вторым этапом за счёт экономии по торгам. Проводились повторные торги, была определена подрядная организация, которая выполняла работу только в части тротуаров. На сегодня работы по проезжей части и тротуару завершены на 100%, - рассказал журналистам заместитель руководителя МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Павел Малых.

Следующей весной вдоль тротуара здесь высадят кустарники по программе «Зелёный город» - таким образом по улице Воровского обеспечивается комплексное благоустройство.

По улице Шаляпина ремонт полностью завершён, сегодня там состоится итоговая приёмка дороги.

- Срок окончания работ по контракту - до конца декабря, фактически мы работу закончили 30 сентября. Все работы были выполнены согласно графику, без отставаний, сегодня состоится итоговая приёмка. Были вопросы по проекту, из-за трудностей с инженерными сетями некоторые моменты пересогласовывали, совместно с МУ «Улан-Удэстройзаказчик» все вопросы разрешили своевременно, - рассказал генеральный директор ООО «БАЙКАЛАГРОПРОМ» Василий Бутин.

Ремонтировать дорогу по улице Шаляпина было стратегически важно, так как дорога будет подводить к новому мосту через Уду. Об этом рассказал председатель Проектно-аналитического комитета Вадим Имидеев.

- Как вы знаете, сейчас идёт строительство третьего моста через Уду, которое закончится в 2024 году. До этого времени мы хотим подвести к мосту все дороги. Это нужно для того, чтобы обеспечить транспортные связи, чтобы мост выполнял свою функцию - разгрузил Элеватор и проспект Автомобилистов. Поэтому сейчас нами отремонтирована улица Шаляпина, гарантийный срок - пять лет.

По его словам, в следующем году также планируется проектирование расширения Читинского переезда и ремонта дорог по улицам Нагорная и Оцимика. В результате планируется связать улицы с развязкой по улице Балтахинова и с Элеватором с другой стороны.

В строительный сезон 2020 года в рамках национального проекта БКАД в ремонтную компанию попали 29 участков дорог. Сейчас идёт приёмка. Город Улан-Удэ участвует в реализации сначала приоритетного, а теперь национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2017 года. В прошлом году на ремонт 13 дорог было выделено 313 млн рублей.

В 2020 году на реализацию нацпроекта выделили в два раза больше – 700 млн рублей. Изначально планировалось ремонтировать 27 объектов, но благодаря экономии в результате торгов к перечню добавили дороги по улицам Толстого и Павлова, сообщили в пресс-службе мэрии города.


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