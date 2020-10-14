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В Улан-Удэ завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

В Улан-Удэ завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Футбольное поле, беговые дорожки и хоккейная коробка появится в школе №57

В Улан-Удэ продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в школе №57 в посёлке Энергетик, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.

К сегодняшнему дню на объекте появилась хоккейная коробка размером 20х40м. Также строители соорудили футбольное поле размером 30х60м, беговые дорожки по периметру поля, яму для прыжков в длину, трибуну на 100 мест, площадку для уличных тренажеров, универсальную спортивную площадку размером 30х16м с ограждением. Общая площадь физкультурно-оздоровительного комплекса составляет более 4,5 тысяч кв. м.

- В настоящее время ведутся работы по устройству и окраске ограждения, бетонные работы по устройству беговых дорожек, наносится разметка хоккейной площадки. Строительная готовность на сегодня составляет 74 %, - сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Федеральное финансирование на строительство спортивного комплекса составляет более 32,7 млн рублей. Контракт с подрядной организацией ООО «Байкальская индустриальная компания» заключен в апреле 2020 года. Работы планируется завершить до 1 ноября 2020 года.

В текущем году в Улан-Удэ также ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в школах №22, 18, стадиона на территории СОК «Зорька» на Верхней Березовке и мини-футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками в посёлке Тулунжа.

Всего на строительство этих объектов выделено более 127 миллионов.


администрация Улан-Удэ
 
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