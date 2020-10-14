Премьера состоится без зрителей
17 октября в 12:00 на Малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоится премьера бэби-спектакля «Ням-ням путешествие» (0+) в постановке режиссера из Санкт-Петербурга Ольги Бобровой, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Бэби-спектакль «Ням-ням путешествие» вырос из эскиза под названием «Кухня», созданного на творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТА. Год пятый». Проект прошёл в августе этого года.
В нём принимали участие: народная артистка России Нина Туманова, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов, актеры Екатерина Белькова, Лиана Щетилина и Александр Фатеев. Под руководством режиссера Ольги Бобровой они создали эскиз для самых маленьких зрителей о том, как из кухонной утвари можно придумать множество самых интересных игр.
Как из пшена сделать пустыню, из муки – настоящий снег, из чайных ложек – чайку, а из кастрюли – корабль. Как, благодаря своему воображению, можно побывать в Африке и на Северном полюсе, не выходя из кухни, в горах и на дне океана, в обычной прихватке увидеть акулу, а в вафельном полотенце – снежную гору
«Ням-ням путешествие» – бэби-спектакль, в котором не предусмотрен сюжет, развитие персонажей, конфликт между добром и злом. Для режиссёра важно первое знакомство маленьких зрителей с театром, максимальное вовлечение их в процесс игры, создание особой театральной атмосферы, получение детьми впечатлений от встречи с искусством.
Сейчас артисты самостоятельно доработали эскиз, внесли некоторые корректировки и готовы представить спектакль «Ням-ням путешествие» маленьким театралам после снятия всех ограничений. Спектакль идёт около 40 минут и рассчитан на небольшое количество малышей от 0 до 3-4 лет, которые приходят вместе с мамами.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой 17 октября премьерный показ пройдет в закрытом режиме – без участия зрителей.
В Улан-Удэ состоится премьера спектакля «Ням-ням путешествие»
Общество, Фото:
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