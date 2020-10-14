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В Бурятии отправлено более 23 тысяч экспресс-отправлений

В Бурятии отправлено более 23 тысяч экспресс-отправлений
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
В республике растёт объём отправлений экспресс-почты

Почтовики Бурятии с начала года обработали более 23 тысяч экспресс-отправлений. Увеличение объёмов экспресс-отправлений достигнуто за счёт роста активности корпоративных клиентов – юридические лица пересылают товары и документацию. Также увеличилась доля входящих отправлений физическим лицам: им чаще всего доставляются мелкие пакеты с товарными вложениями из интернет-магазинов, сообщила пресс-служба УФПС Республики Бурятия.

Рост количества экспресс-отправлений составил порядка 13%. Увеличение объёмов обработанных отправлений экспресс-почты объясняется возросшим спросом на курьерские услуги, которые востребованы в период эпидемиологической обстановки.Также клиентов привлекают ускоренные сроки пересылки и удобная доставка отправлений «от двери до двери».

Для обработки экспресс-отправлений почтовики Бурятии проводят комплекс мероприятий: были организованы дополнительные рабочие места в Улан-Удэнском магистральном сортировочном центре, в почтовых отделениях были сформированы мобильные группы ответственных лиц, также были спланированы дополнительные рейсы для их доставки.

- Услуги экспресс-почты пользуются высоким спросом за счёт скорости пересылки и доставки в руки получателя, что позволяет клиенту управлять своим временем. Данный вид услуги оказался особенно востребованным в период пандемии,– отметил директор УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Баир Ринчинов.

В Улан-Удэ был создан участок курьерской доставки. Кроме этого, в 2020 году было увеличено количество курьеров – 8 человек работают по сменным графикам. Доставка почты производится без выходных дней. Курьеры обеспечены мобильными почтово-кассовыми терминалами, позволяющими оперативно в режиме онлайн вносить информацию в систему о выдаче почтовых отправлений.Это позволяет также осуществлять приём посылок на месте с использованием системы безналичного расчёта.

Также в компании рассказали, что все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России.
Почта России Бурятия
 
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