В Бурятии отправлено более 23 тысяч экспресс-отправлений

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

В республике растёт объём отправлений экспресс-почты



Почтовики Бурятии с начала года обработали более 23 тысяч экспресс-отправлений. Увеличение объёмов экспресс-отправлений достигнуто за счёт роста активности корпоративных клиентов – юридические лица пересылают товары и документацию. Также увеличилась доля входящих отправлений физическим лицам: им чаще всего доставляются мелкие пакеты с товарными вложениями из интернет-магазинов, сообщила пресс-служба УФПС Республики Бурятия.



Рост количества экспресс-отправлений составил порядка 13%. Увеличение объёмов обработанных отправлений экспресс-почты объясняется возросшим спросом на курьерские услуги, которые востребованы в период эпидемиологической обстановки.Также клиентов привлекают ускоренные сроки пересылки и удобная доставка отправлений «от двери до двери».



Для обработки экспресс-отправлений почтовики Бурятии проводят комплекс мероприятий: были организованы дополнительные рабочие места в Улан-Удэнском магистральном сортировочном центре, в почтовых отделениях были сформированы мобильные группы ответственных лиц, также были спланированы дополнительные рейсы для их доставки.



- Услуги экспресс-почты пользуются высоким спросом за счёт скорости пересылки и доставки в руки получателя, что позволяет клиенту управлять своим временем. Данный вид услуги оказался особенно востребованным в период пандемии,– отметил директор УФПС Республики Бурятия АО «Почта России» Баир Ринчинов.



В Улан-Удэ был создан участок курьерской доставки. Кроме этого, в 2020 году было увеличено количество курьеров – 8 человек работают по сменным графикам. Доставка почты производится без выходных дней. Курьеры обеспечены мобильными почтово-кассовыми терминалами, позволяющими оперативно в режиме онлайн вносить информацию в систему о выдаче почтовых отправлений.Это позволяет также осуществлять приём посылок на месте с использованием системы безналичного расчёта.



Также в компании рассказали, что все экспресс-отправления регистрируются, их доставку и вручение легко отследить с помощью трек-номера на сайте или в мобильном приложении Почты России.

