К поискам пропавшей улан-удэнки подключились спасатели

В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей Валерии Ванкеевой. На данный момент отрабатывается версия о том, что девушка могла утонуть в Уде.
9 октября сотрудники управления ЧС администрации Улан-Удэ обследовали береговую линию и акваторию реки Уды и Селенги от улицы Серова микрорайона «Батарейка» до железнодорожного моста. Однако результатов это не принесло.
Также вчера, 13 октября, спасатели обследовали остров неподалёку от улицы Широких-Полянского.
- На него есть возможность перейти пешком. Вчера спасателей туда направил для обследования именного этого острова. Но тоже без результатов. Будем и дальше по максимуму обследовать водную акваторию, - рассказал «Байкал-Daily» Олег Лухнёв, начальник поисково-спасательной службы города Улан-Удэ.
Кроме этого, к поискам подключатся спасатели республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты начнут обследование Селенги от железнодорожного моста и до впадения реки в Байкал.
В пресс-службе СУ СК России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что следствием организованы поиски девушки во всех направлениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», Валерия пропала вечером 5 октября. Девушка доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.
Фото:buryatia.sledcom.ru