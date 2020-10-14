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К поискам пропавшей улан-удэнки подключились спасатели

К поискам пропавшей улан-удэнки подключились спасатели
Общество, 
Специалисты обследуют акваторию рек Уды и Селенги

В Улан-Удэ продолжаются поиски пропавшей Валерии Ванкеевой. На данный момент отрабатывается версия о том, что девушка могла утонуть в Уде.

9 октября сотрудники управления ЧС администрации Улан-Удэ обследовали береговую линию и акваторию реки Уды и Селенги от улицы Серова микрорайона «Батарейка» до железнодорожного моста. Однако результатов это не принесло.

Также вчера, 13 октября, спасатели обследовали остров неподалёку от улицы Широких-Полянского.

- На него есть возможность перейти пешком. Вчера спасателей туда направил для обследования именного этого острова. Но тоже без результатов. Будем и дальше по максимуму обследовать водную акваторию, - рассказал «Байкал-Daily» Олег Лухнёв, начальник поисково-спасательной службы города Улан-Удэ.

Кроме этого, к поискам подключатся спасатели республиканской поисково-спасательной службы. Специалисты начнут обследование Селенги от железнодорожного моста и до впадения реки в Байкал.

В пресс-службе СУ СК России по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что следствием организованы поиски девушки во всех направлениях.

Как сообщал «Байкал-Daily», Валерия пропала вечером 5 октября. Девушка доехала на такси до кафе «Сплетни», вышла из машины и направилась в сторону Городского дворца детского (юношеского) творчества. После этого её никто не видел.


Фото:buryatia.sledcom.ru


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