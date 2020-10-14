За неделю заболеваемость коронавирусом в Бурятии увеличилась на 27,7%

На заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, эпидемиологическая служба республики представила результаты мониторинга заболеваемости COVID-19 на территории республики за последнюю неделю. За этот период в Бурятии фиксируется рост показателей распространения вируса и ежедневного прироста инфицированных.
За последнюю неделю, с 5 октября по 11 октября, по сравнению с предыдущей неделей отмечен рост на 27,7%. Зарегистрировано 674 новых случая, что на 146 случаев большей предшествующей недели.
Данный мониторинг ведётся специалистами управления Роспотребнадзора по Бурятии в постоянном режиме.
В структуре заболеваемости специалисты выделили следующую классификацию.
1. Распределение по возрасту:
-9 % (64 случая) – это дети до 17 лет: из них дети 0-6 лет – 22 (34%), дети 7-17 лет – 42 (76%), что ниже по сравнению с предыдущей неделей на 1 %.
-18 % (118 случаев) – жители республики старше 65 лет. В этой категории наблюдается рост заболеваемости, выше показателя прошлой недели на 1%.
-73 % (492 случая) – это люди в возрасте от 18 до 64 лет. Заболеваемость в этой группе осталась на уровне прошлой недели.
2. По социальному статусу:
- 9% (58 случаев) – воспитанники, учащиеся дошкольных, общеобразовательных учреждений. В этой группе также фиксируется снижение на 1% в сравнении с предыдущей неделей.
- 28 % (189 случаев) - работающие и служащие. Показатель на 5% ниже в сравнении с предыдущей неделей.
- 18 % (121 случай) – пенсионеры. Среди жителей республики в этом возрасте наблюдается рост заболевших на 4 % в сравнении с предыдущей неделей
2% (13 случаев) -работники силовых структур. Показатель без изменений
- 5 % (32 случая) - медицинские работники. Зарегистрирован рост на 2 % в сравнении с предыдущей неделей.
- 38 % (261 случай) - неработающее население. Динамика заболеваемости - на уровне прошлой недели
3. По цели обследования:
- 61% (409 случаев) – выявлены при обращении больных ОРВИ. Эта цифра увеличилась на 11% в сравнении с предыдущей неделей.
- 4 % (24 случая) - больные внебольничной пневмонией. Данный показатель уменьшился на 2 % в сравнении с предыдущей неделей.
- 27% (185 случаев) – это новые случаи среди контактных лиц. Количество новых случаев в этой когорте уменьшились на 11% в сравнении с предыдущей неделей.
- 8 % (56 случаев) - это случаи, выявленные в ходе обследований с профцелью. Здесь наблюдается увеличение на 2%.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 8358 случаев заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6385 человек, умерло 87 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1124 человека. На амбулаторном лечении находятся 762 пациента.
По информации пресс-службы правительства Бурятии.