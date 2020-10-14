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В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь

В Забайкалье развёрнут восьмой моногоспиталь
Общество,  Фото:пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Он располагается в Могойтуйской больнице

Прирост заболевания ковид-инфекцией в Забайкальском крае на этой неделе составил более чем 50% по сравнению с прошлой. Всплеск заболевания диктует и увеличение числа коечного фонда. Восьмой по счёту моностационар открыт сегодня, 14 октября, на базе Могойтуйской центральной районной больницы. К медорганизации прикреплено семь районов Забайкальского края для оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

- В связи с обострением эпидемиологической обстановки в регионе на базе нашей больницы в максимально короткие сроки развернуто 80 коек для пациентов с коронавирусом. На лечении уже находятся 18 человек. Сегодня ожидаем ещё порядка 50 человек, - рассказал главный врач Могойтуйской ЦРБ Зориг Дондоков.

Территориально к Могойтуйскому району прикреплено семь районов: Агинский, Могойтуйский, Дульдургинский, Акшинский, Кыринский, Оловяниннский и Ононский районы. По словам руководителя больницы, пациентов с тяжёлой формой течения коронавирусной инфекции, будут госпитализировать в моногоспиталь на базе Борзинской больницы или в моностационар на базе первой городской больницы в Чите.

- Тех пациентов, которые нуждаются в плановой помощи и должны были лечь в нашу больницу на лечение, а также те, кому срочно потребуется экстренная помощь, будут госпитализировать согласно маршрутизации – в Агинскую окружную больницу, - добавил главврач.

Всего в Забайкалье действуют восемь моностационаров. В городской больнице №1 развернуто 600 коек, в городской больнице №2 развернуто 55 коек, в госпитале для ветеранов войн – 200. Также 75 коек действуют в кожно-венерологическом диспансере. В наркологическом диспансере развернуто 180 коек, в Нерчинской больнице – 60 коек, на базе Борзинской ЦРБ – 135 и на базе Могойтуйской больницы развернуто 80 коек. Всего коечный фонд в крае заполнен почти на 90%. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкалья.
коронавирус здравоохранение Забайкальский край Агинский Бурятский округ
 
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