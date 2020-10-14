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В Бурятии росгвардейцы приняли присягу

В Бурятии росгвардейцы приняли присягу
Общество,  Фото:Пресс-служба Росгвардии по Бурятии
Напутственные слова молодым бойцам сказали старшие товарищи

В посёлке Багдарин сотрудники отделения вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии по Баунтовскому эвенкийскому району приняли присягу, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сегодня вы даёте клятву на верность Отечеству. Уверен, что этот волнительный день запомнится вам на всю жизнь и станет отправной точкой. Впереди вас ждёт непростая служба, которая требует, в первую очередь, уважения к человеку, стойкости и мужества, - сказал на открытии мероприятия начальник ОВО майор полиции Арсалан Балдоржиев.

Церемония принятия присяги прошла в торжественной обстановке перед государственным флагом Российской Федерации.

На мероприятии присутствовали ветераны вневедомственной охраны старший прапорщик милиции в отставке Татьяна Кастрюлина и подполковник полиции в отставке Александр Санжиев.

- Желаю новоиспечённым росгвардейцам соблюдать законность, преодолевать все тяжести и достойно нести службу. А также поздравляю всех сотрудников, ветеранов с нашим общим наступающим праздником - 68-ой годовщиной со дня образования вневедомственной охраны! – поздравил собравшихся Александр Санжиев.
росгвардия
 
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