В ВВО к сдаче зачётов за звание «Ударного» приступили 2 соединения и 18 подразделений
Ракетное соединение общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, приступило к сдаче испытаний на подтверждение почётного наименование «Ударное». Подразделениям предстоит показать высокие результаты в тактической, специальной, технической, инженерной подготовке и сдать нормативы по радиационной, химической, биологической защите. Испытания проходят на полигоне «Дивизионный».
Так, в ходе сдачи специальной подготовки военнослужащие выполнили нормативы по подготовке пусковых установок к пускам ракет, совершив загрузку ракет на пусковые установки с транспортно-заряжающих машин. Также военнослужащим предстоит выполнить более 5 упражнений по технической подготовке, среди которых установка аккумуляторных батарей на автомобиль, подготовка машины к запуску с помощью предпускового подогревателя и замена повреждённого колеса на автомобиле КамАЗ.
Напомним, что в общевойсковом объединении ВВО к сдаче зачётов на право носить почётное наименования «Ударное» приступили 2 соединения и 18 подразделений, среди которых подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) на ЗРК «Тор» и «Бук», мотострелковые подразделения, оснащённые боевыми машинами пехоты БМП-2, танковые подразделения на танках Т-72Б. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии ракетное соединение отстаивает звание «Ударного»
Общество, Фото:
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