В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, совершили марш в отдалённый район. Здесь они развернули узел связи передового пункта управления армии и организовали защищенную спутниковую связь в условиях горно-лесистой местности в рамках контрольной проверки.
В ходе совершения марша, личный состав отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Так, «диверсанты» на пути следования устроили завал, препятствующий движению колонны. Связисты, открыв огонь из бронированных автомобилей, уничтожили превосходящие силы условного противника и продолжили движение.
Кроме того, колонна техники связи преодолела «заражённый» участок местности: военнослужащие выполнили нормативы по применению индивидуальных средств защиты в машинах. После прохождения участка личный состав провёл специальную обработку техники с помощью дегазационного комплекта.
По прибытию в район отделение сапёров с помощью миноискателей произвели обследование дорожного полотна и обочин дороги, где были обнаружены растяжки. С использованием «кошек» их подорвали на месте.
За ограниченное время связистами был развёрнут узел связи, организована работа в режиме спутниковой связи, а также созданы каналы передачи данных, защищённые от средств РЭБ вероятного противника.
В учениях применялись командно-штабные машины управления на базе автомобиля «Тигр-М» повышенной проходимости с современным телекоммуникационным оборудованием. Всего в тренировке было задействовано порядка 30 единиц специальной техники связи. Учение состоялось в рамках контрольной проверки войск округа за летний период обучения, с привлечением новейших аппаратных и машин управления сетями передачи данных, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В таёжном высокогорье Бурятии прошли учения связистов
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