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В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина

В Агинском округе перенесли сроки конкурса вокалистов имени Линховоина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета

В Агинском Бурятском округе организационным комитетом по проведению XIII международного конкурса вокалистов имени Лхасарана Линховоина принято решение о переносе сроков проведения на 21-23 октября 2020 года по многочисленным просьбам участников и членов жюри. Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе мероприятие проводится в заочном дистанционном формате.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, оргкомитет объявил о продолжении приёма заявок от участников на конкурс до 17 октября. В настоящее время подтверждено участие 50 исполнителей из муниципальных районов Агинского Бурятского округа, Ононского, Шелопугинского и Читинского районов Забайкальского края, городов Перми и Новосибирска, также из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Китая (Внутренней Монголии).

В конкурсе принимают участие самодеятельные певцы, студенты средних и высших специальных учебных заведений, артисты театров, ансамблей и филармоний в четырёх группах, в каждой из которых учреждены дипломы гран-при, лауреатов I, II и III премий с денежными вознаграждениями. Победителю среди участников в профессиональных группах вручается премия губернатора Забайкальского края имени Л.Л. Линховоина в области вокального мастерства в размере 100 тысяч рублей.

Также членами жюри будут определены обладатели специальных премий конкурса в номинациях: «Лучшее исполнение бурятской народной песни», «Лучшее исполнение песни на военную тематику», «Лучший бас», «Лучший концертмейстер». Традиционно свою именную премию в размере 30 тысяч рублей учреждает дочь великого певца, председатель жюри, народная артистка РФ Дарима Линховоин. Кроме этого, в этом году специальный приз в размере 30 тысяч рублей учредил Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.

Программа проведения конкурса:
- До 17 октября – приём заявок и видеозаписей конкурсных исполнений;
- 18-19 октября – размещение видеозаписей конкурсных исполнений на официальном сайте конкурса линховоин.рф;
- 20-21 октября – просмотр членами жюри видеозаписей конкурсных исполнений;
- 22 октября – подведение итогов;
- 23 октября – гала-концерт и закрытие на официальном сайте конкурса.

Возрастное ограничение 6+
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