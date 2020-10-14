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В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы

В Бурятии стартовал конкурс по созданию национальной оперы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году

В понедельник, 12 октября, в Бурятии официально объявлено о старте открытого конкурса на создание национального оперного спектакля. Это первый подобный конкурс за всю историю бурятского музыкально-театрального искусства. Главная цель проекта – к 100-летию республики поставить оперный спектакль, сопоставимый по значению с бурятской оперой «Энхэ-Булат батор».

- На проведение конкурса и последующую постановку федеральным и республиканским бюджетом выделено более 25 миллионов рублей. Премьера оперы-победителя на сцене Бурятского театра оперы и балета станет одним из самых значимых культурных событий в республике в юбилейном 2023 году, – сообщила министр культуры РБ Соелма Дагаева.

- Предстоит очень долгий кропотливый и волнительный процесс, который растянется на три года. Такой шанс для творцов выпадает очень редко, поэтому рассчитываем на массовый отклик. К тому же, допустим, в написании либретто открываются самые широкие возможности, ведь профессиональных либреттистов даже в России единицы. Понятно, конкурс открытый, но мы не скрываем, что для пишущих на бурятском – зелёный свет. Мы связываем большие надежды с бурятскими творческими личностями, – рассказала директор БГАТОиБ Эржена Жамбалова на брифинге правительства.

Мероприятие пройдёт в несколько этапов. На первом этапе состоятся конкурс авторских заявок на создание либретто произведений в жанре оперы, а также конкурс композиторских заявок на создание национальной оперы на основе отобранных экспертным советом либретто. Заявки на участие в конкурсе создания либретто принимаются по 15 ноября 2020 года; заявки на участие в конкурсе композиторов принимаются с 1 ноября по 25 декабря 2020 года. Чтобы обеспечить участие в конкурсе как можно большего количества местных авторов, в рамках первого этапа с 1 по 10 ноября проведут серию мастер-классов по созданию оперного либретто.

Затем будут сформированы творческие группы из композитора и либреттиста по созданию театрального эскиза. Конкурсная комиссия отберёт не более трёх театральных эскизов с последующим показом отобранных работ с участием труппы театра, после чего будут объявлены победители.

Работа над созданием полноценного оперного спектакля продлится до конца 2023 года. Куратором проекта станет заместитель директора БГАТОиБ Давид Дондупов.

На данный момент формируется конкурсное жюри, куда войдут как видные деятели культуры Бурятии, так и авторитетные российские эксперты: режиссёры, композиторы, музыковеды. Пока известно, что это будут директор ассоциации музыкальных театров Георгий Исаакян и художественный руководитель «Геликон-опера» Дмитрий Бертман. Переговоры с другими экспертами продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РБ.
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