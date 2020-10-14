В 140 «а» микрорайоне Улан-Удэ заасфальтировали дорогу к амбулатории



В Улан-Удэ ремонтируется дорога в 140 «а» микрорайоне. Участок грунтовой дороги протяжённостью в 70 метров тянется от дома №2 до амбулатории городской поликлиники №3.



- Подрядная организация ООО «Лидер» установила бортовые камни и заасфальтировала дорогу в два слоя. Сейчас дорожники устраняют замечания. Также планируется установить дорожные знаки и нанести разметку, - сообщили в администрации Улан-Удэ.



Строительная готовность объекта составляет 85%. На ремонт выделили более 1 миллиона рублей.



В прошлом году ремонт по всей дороге уже проводили. В этом году осталось доделать этот отрезок дороги - по поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова финансирование на окончательный ремонт дороги выделили из местного бюджета. Благодаря этому работы по объекту завершаются.

