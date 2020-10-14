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В Бурятии собрали экскременты перелётных птиц для анализа на грипп

В Бурятии собрали экскременты перелётных птиц для анализа на грипп
Общество,  Фото:http://baikalzapovednik.ru.
Сбор осложнялся тем, что некоторые острова, где обитают птицы, оказались под водой

В конце сентября сотрудники Байкальского заповедника совместно с сотрудниками Московского физико-технического института провели экспедицию в государственном природном заказнике федерального значения «Кабанский» по проекту «Исследование изменчивости вируса птичьего гриппа в рамках международного сотрудничества».

Экспедиция состоялась в период с 22 по 26 сентября. Она была нацелена на отбор проб свежих экскрементов водоплавающих перелётных птиц для изучения штаммов птичьего гриппа, встречающихся у птиц, мигрирующих по Тихоокеанскому бассейну.

- Перелётные водоплавающие птицы являются основным природным резервуаром птичьего гриппа А, способного приводить к вспышкам птичьего гриппа в домашних хозяйствах, приносящих многомиллионный ущерб для экономики страны. Кроме того, в результате мутаций различных штаммов гриппа А, в популяциях диких птиц регулярно возникают образцы вируса, представляющие опасность для млекопитающих, в том числе для человека, - сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.

Миграция птиц является идеальным фактором для распространения подобных штаммов по всей планете. Для лучшего понимания эволюции вируса гриппа А, его эпидемиологии и своевременного предотвращения вспышек новых форм гриппа, необходим регулярный мониторинг. В первую очередь он заключается в сборе вируссодержащего материала (фекалии, погадки, сбор мазков) на местах массовых миграционных остановок перелётных птиц.

Одним из таких пунктов является дельта реки Селенги, где в период осенней и весенней миграции останавливается множество мигрирующих птиц. Во время подобных остановок происходит перекрёстное заражение птиц разными штаммами вируса гриппа и возникновение новых штаммов посредством рекомбинации, что делает мониторинг во время осенних и весенних перелётов особенно важным.

Сборы проб велись на территории Кабанского заказника и на сопредельных участках дельты. Из-за высокого уровня воды в озера Байкал и дельте Селенги, большинство островов, на которых обычно отдыхают птицы, оказались затоплены. В первые дни учёным удалось найти несколько не затопленных островов, где наблюдались скопления лебедей, гусей и уток. В течение последующих дней на обнаруженных островах осуществлялся сбор экскрементов, для последующего анализа в лабораторных условиях.

Всего за время экспедиции на территории заказника было собрано 2 188 образцов, удовлетворяющих задачам экспедиции.


заповедник
 
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