В Бурятии вор не мог обжаловать приговор

Мужчина ранее неоднократно судим



Житель Бурятии, ранее неоднократно судимый за кражи и привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, вновь предстал перед судом. Он осуждён за хищение перфоратора, набора ножей, сковородки и двух упаковок сыра к реальному лишению свободы.



С учётом наказания по другому приговору мужчине окончательно назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Осуждённый пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но решение оставлено без изменений.



- Вопреки доводам апелляционной жалобы осуждённого, оснований для смягчения наказания по делу не усмотрено, - сообщили в пресс-службе суда.

