Мужчина ранее неоднократно судим
Житель Бурятии, ранее неоднократно судимый за кражи и привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хищение, вновь предстал перед судом. Он осуждён за хищение перфоратора, набора ножей, сковородки и двух упаковок сыра к реальному лишению свободы.
С учётом наказания по другому приговору мужчине окончательно назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Осуждённый пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но решение оставлено без изменений.
- Вопреки доводам апелляционной жалобы осуждённого, оснований для смягчения наказания по делу не усмотрено, - сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии вор не мог обжаловать приговор
Общество, Фото:
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