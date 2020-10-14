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В Бурятии назвали лучшего госинспектора по маломерным судам

В Бурятии назвали лучшего госинспектора по маломерным судам
Общество,  Фото:пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии
Евгений Каширихин уже более 15 лет работает в МЧС

В Бурятии назван лучший государственный инспектор по маломерным судам. Им стал Евгений Каширихин - старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике.

Евгений Викторович уже более 15 лет работает в МЧС России, в настоящее время он - руководитель группы патрулирования № 1. Основная цель его работы – контроль и надзор за пользованием маломерными судами, базами стоянками, пляжами и переправами на территории Кабанского, Тункинского и Окинского районов. Помимо того, что он повседневно оказывает государственные услуги по регистрации маломерных судов, аттестации судоводителей, проводит техническое освидетельствование.

Однако неотъемлемой частью в деле предупреждения несчастных случаев на водоёмах является профилактическая работа с населением, как с отдыхающими, так и с судоводителями.

- Я придерживаюсь принципов: «Предупреждение, спасение, помощь» и «Предупреждён - значит спасён», объясняю гражданам, что важно знать и обязательно соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять их без присмотра. Именно соблюдение мер безопасности уберегут от беды, - говорит Евгений Каширихин.

Как поделился лучший госинпектор, чтобы добиваться хороших результатов, надо с душой и ответственно относиться к работе.

- Благодарен своим первым наставникам Филиппову Георгию Леонидовичу, Ананину Леониду Михайловичу и Каплину Геннадию Степановичу за переданные знания по судовождению, изучению особенностей обслуживаемой территории и другие рабочие моменты. Сейчас эти знания я передаю при аттестации судоводителям, что позволяет снизить количество происшествий с маломерными судами и гибель людей на водных объектах, - поделился он.

Свободное от работы Евгений Викторович увлекается столярным делом, занимается с внуками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. 
МЧС
 
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