В Бурятии назвали лучшего госинспектора по маломерным судам

Общество, Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

Евгений Каширихин уже более 15 лет работает в МЧС



В Бурятии назван лучший государственный инспектор по маломерным судам. Им стал Евгений Каширихин - старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике.



Евгений Викторович уже более 15 лет работает в МЧС России, в настоящее время он - руководитель группы патрулирования № 1. Основная цель его работы – контроль и надзор за пользованием маломерными судами, базами стоянками, пляжами и переправами на территории Кабанского, Тункинского и Окинского районов. Помимо того, что он повседневно оказывает государственные услуги по регистрации маломерных судов, аттестации судоводителей, проводит техническое освидетельствование.



Однако неотъемлемой частью в деле предупреждения несчастных случаев на водоёмах является профилактическая работа с населением, как с отдыхающими, так и с судоводителями.



- Я придерживаюсь принципов: «Предупреждение, спасение, помощь» и «Предупреждён - значит спасён», объясняю гражданам, что важно знать и обязательно соблюдать правила безопасности на воде, не оставлять их без присмотра. Именно соблюдение мер безопасности уберегут от беды, - говорит Евгений Каширихин.



Как поделился лучший госинпектор, чтобы добиваться хороших результатов, надо с душой и ответственно относиться к работе.



- Благодарен своим первым наставникам Филиппову Георгию Леонидовичу, Ананину Леониду Михайловичу и Каплину Геннадию Степановичу за переданные знания по судовождению, изучению особенностей обслуживаемой территории и другие рабочие моменты. Сейчас эти знания я передаю при аттестации судоводителям, что позволяет снизить количество происшествий с маломерными судами и гибель людей на водных объектах, - поделился он.



Свободное от работы Евгений Викторович увлекается столярным делом, занимается с внуками, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

