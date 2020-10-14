Байкал входит в топ-10 желанных направлений для зимнего отдыха

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда они планируют поехать отдыхать этой зимой.
- Большинство россиян (35.96%) поедут на курорты Кавказских Минеральных Вод, чтобы подлечиться водами и грязями в зимний период. На втором месте — Крым, 20.22%. «Бронзу» в рейтинге самых популярных направлений для зимнего отдыха получил Краснодарский край — 12.36%, - сообщили в компании.
По данным опроса Tvil.ru, туристы также планируют отдыхать этой зимой на Алтае (6.74%), Урале (5.62%), в Мурманской области (4.49%), на озере Байкал (4.49%), а также в Великом Устюге (4.49%), Приэльбрусье (3.37%) и Костроме (2.25%).
Десять самых желанных направлений для отдыха зимой 2020-2021:
- Кавказские Минеральные Воды, 35.96%;
- Крым, 20.22%;
- Краснодарский край, 12.36%;
- Алтай, 6.74%;
- Урал, 5.62%;
- Мурманская область, 4.49%;
- Озеро Байкал, 4.49%;
- Великий Устюг, 4.49%;
- Приэльбрусье, 3.37%;
- Кострома, 2.25%.