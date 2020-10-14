Алиса Жамбалова готовится к новому соревновательному сезону
Бурятская лыжница Алиса Жамбалова вместе с другими спортсменами сборной команды России по лыжным гонкам сейчас находится на общем тренировочном сборе в Австрии в п. Рамзау. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки республики.
Как отмечают в федерации лыжных гонок России, все спортсмены здоровы и планомерно готовятся к соревновательному сезону и чемпионату мира 2021 года в Оберстдорфе (Германия).
Лыжница из Бурятии находится на сборе в Австрии
Общество, Фото:
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