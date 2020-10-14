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В Иркутске следователи разбираются в деле с поддельными масками для больниц

В Иркутске следователи разбираются в деле с поддельными масками для больниц
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб оценивается в 40 млн рублей

В Иркутске расследуется уголовное дело по 3 эпизодам по статьям: ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», п. «а» ч. 2 ст. 238. 1 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

По версии следствия, в апреле индивидуальный предприниматель из Ангарска в рамках заключённого государственного контракта поставил в ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи» партию медицинских масок на сумму около 10 млн рублей.

В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области установили, что документы на медицинские маски фальсифицированы поставщиком, изделия не соответствуют требованиям ГОСТ и условиям контракта.

Во время обысков правоохранителями выявлены аналогичные закупки на десятки миллионов рублей в ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почёта» областная клиническая больница и ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн». Таким образом, бюджету Иркутской области причинён ущерб в размере более 40 млн рублей.

Коммерсантов, имевших отношение к поставке масок в медучреждения, задержали. Следствие ходатайствует перед судом об избрании основным фигурантам уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

- В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные действия, проверяется информация по контрактам на поставку медицинских изделий, заключённым в иных медицинских учреждениях. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.


Иркутская область
 
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