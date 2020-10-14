В Бурятии «чёрный» лесоруб получил условный срок

Ущерб составил более 700 тысяч рублей



Мухоршибирский районный суд Бурятии вынес приговор мужчине, признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений.



Следствием установлено, что в июне этого года 37-летний житель села Бар для продажи заготовил 22 сосны в защитных лесах. Общий объём незаконно заготовленной древесины составил 31,9 кубометров. Также он захламил лесной участок порубочными остатками. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 700 тысяч рублей.



Реализовать незаконно заготовленную древесину нарушитель не успел – выезжающий рано утром автомобиль «КамАЗ», зафиксировала фотоловушка. На место оперативно выехали лесничие Мухоршибирского лесничества и сотрудники полиции. По свежим следам автомобиля, они обнаружили мужчину на пункте приёма и отгрузки древесины.



Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил причинённый ущерб в полном объёме.



Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.

