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Моностационар почти на 200 коек в Забайкалье заполнили пациентами за 3 дня

Моностационар почти на 200 коек в Забайкалье заполнили пациентами за 3 дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В связи с ростом количества ковид-положительных министерство здравоохранения региона развернуло на выходных два моногоспиталя

Седьмой моностационар, развёрнутый в Забайкалье для пациентов с COVID-19 на базе краевого наркодиспансера, оказался заполнен больными с выраженными симптомами меньше, чем за три дня. Сегодня в краевом наркологическом диспансере заняты все 180 коек.

- За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились ещё 173 жителя Забайкальского края, общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 7932. Сегодня на стационарном лечении находятся 1206 человек, еще 1143 получают лечение в амбулаторных условиях. Загруженность коечного фонда достигает 94%. Полностью заняты койки в Борзинской центральной районной больнице и краевом наркологическом диспансере, который был перепрофилирован в моногоспиталь на минувших выходных, - рассказала глава краевого минздрава Анна Шангина.

В связи с ростом количества ковид-положительных в Забайкалье министерство здравоохранения региона развернуло на выходных два моногоспиталя на базе Нерчинской центральной районной больницы и краевого наркологического диспансера. Сегодня в крае имеется в общей сложности 1285 коек для пациентов с COVID-19.

В Забайкальском крае вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они призваны сократить рост инфицирования, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Запрещено проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.

Региональный оперативный штаб напоминает, что снизить заболеваемость коронавирусом и смягчить уровень ограничений поможет сознательное отношение каждого забайкальца к соблюдению мер профилактики. Они элементарны: носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, не прикасаться к лицу, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края. 
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