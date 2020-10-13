Моностационар почти на 200 коек в Забайкалье заполнили пациентами за 3 дня

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В связи с ростом количества ковид-положительных министерство здравоохранения региона развернуло на выходных два моногоспиталя



Седьмой моностационар, развёрнутый в Забайкалье для пациентов с COVID-19 на базе краевого наркодиспансера, оказался заполнен больными с выраженными симптомами меньше, чем за три дня. Сегодня в краевом наркологическом диспансере заняты все 180 коек.



- За минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились ещё 173 жителя Забайкальского края, общее число случаев COVID-19 в регионе достигло 7932. Сегодня на стационарном лечении находятся 1206 человек, еще 1143 получают лечение в амбулаторных условиях. Загруженность коечного фонда достигает 94%. Полностью заняты койки в Борзинской центральной районной больнице и краевом наркологическом диспансере, который был перепрофилирован в моногоспиталь на минувших выходных, - рассказала глава краевого минздрава Анна Шангина.



В связи с ростом количества ковид-положительных в Забайкалье министерство здравоохранения региона развернуло на выходных два моногоспиталя на базе Нерчинской центральной районной больницы и краевого наркологического диспансера. Сегодня в крае имеется в общей сложности 1285 коек для пациентов с COVID-19.



В Забайкальском крае вводятся дополнительные ограничительные меры, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они призваны сократить рост инфицирования, сохранить жизнь и здоровье забайкальцев. Запрещено проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.



Региональный оперативный штаб напоминает, что снизить заболеваемость коронавирусом и смягчить уровень ограничений поможет сознательное отношение каждого забайкальца к соблюдению мер профилактики. Они элементарны: носить средства индивидуальной защиты в общественных местах и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, не прикасаться к лицу, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Забайкальского края.

