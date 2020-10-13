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В Улан-Удэ заработают два новых светофора

В Улан-Удэ заработают два новых светофора
Общество,  Фото:pixabay.com
С 16 октября они будут включены в рабочие режимы

Новые светофоры установили на перекрёстке улиц Банзарова, Коммунистическая и по улице Краснофлотская (ООТ «Акбэс», д.42).

С 12 октября светофоры включены в режимы «желтого мигания». С 16 октября они будут включены в рабочие режимы.

«Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанных участках улиц», - предупредили в мэрии Улан-Удэ.


светофоры
 
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