В Улан-Удэ заработают два новых светофора

С 16 октября они будут включены в рабочие режимы



Новые светофоры установили на перекрёстке улиц Банзарова, Коммунистическая и по улице Краснофлотская (ООТ «Акбэс», д.42).



С 12 октября светофоры включены в режимы «желтого мигания». С 16 октября они будут включены в рабочие режимы.



«Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанных участках улиц», - предупредили в мэрии Улан-Удэ.





