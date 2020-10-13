Жителей Бурятии призвали защитить близких от коронавируса









Пожилые люди находятся в особой группе риска по коронавирусу. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий был продлён до конца октября. Кроме того, за минувшие сутки было



Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Хабинов, главный врач ковидного госпиталя в Улан-Удэ,



- Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся, и, говоря честно, иногда возникают задержки в госпитализации. Всему есть предел - ресурсам, кадрам, коечному фонду и лекарствам - они не безграничны. Минздрав и руководство больницы изо всех сил стараются не допустить перебоев в этом отношении. Глядя на фотографии из ковидных госпиталей зарубежных стран, когда задыхающимися больными заполнены коридоры больниц, страшно представить такой вариант развития событий у нас, - поделился Баир Хабинов в Instagram.



Он попросил всех оставаться по возможности дома, не посещать массовые мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.п.), использовать средства защиты (носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, а также чаще мыть руки и т.д. – прим. ред.). «В силах каждого из нас внести посильный вклад в недопущении дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Берегите себя», - заключил Баир Хабинов.







Пожилые люди находятся в особой группе риска по коронавирусу. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий был продлён до конца октября. Кроме того, за минувшие сутки было выявлено 110 больных коронавирусом . За весь период зарегистрирован 8251 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 5062 (61% от общего числа инфицированных).Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Хабинов, главный врач ковидного госпиталя в Улан-Удэ, отметил , что растёт нагрузка на медучреждения, где проходят лечение больные коронавирусом.- Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся, и, говоря честно, иногда возникают задержки в госпитализации. Всему есть предел - ресурсам, кадрам, коечному фонду и лекарствам - они не безграничны. Минздрав и руководство больницы изо всех сил стараются не допустить перебоев в этом отношении. Глядя на фотографии из ковидных госпиталей зарубежных стран, когда задыхающимися больными заполнены коридоры больниц, страшно представить такой вариант развития событий у нас, - поделился Баир Хабинов в Instagram.Он попросил всех оставаться по возможности дома, не посещать массовые мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.п.), использовать средства защиты (носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, а также чаще мыть руки и т.д. – прим. ред.). «В силах каждого из нас внести посильный вклад в недопущении дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Берегите себя», - заключил Баир Хабинов.

В Бурятии выпустили видеоролик о важности ношения медицинских масок в общественных местах. На видео пожилые люди рассказывают о тяжёлых временах и событиях прошлого века и резюмируют, что и с коронавирусом человечество справится. Нужно лишь соблюдать необходимые меры предосторожности.- Мы прошли тяжёлые военные и послевоенные годы и поднимали страну. Мы много работали, кто в колхозах, кто на БАМе, строили города и сёла. Мы пережили голодные годы перестройки. Мы и это время переживём. Помогите нам справиться. Помогите и защитите нас, мы ещё не прожили свой век, - говорится в ролике.В конце авторы призывают жителей защитить своих пожилых родственников от коронавируса. Они рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий и т.д.