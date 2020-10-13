 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 октября

12 октября

Популярное

Жителей Бурятии призвали защитить близких от коронавируса

Жителей Бурятии призвали защитить близких от коронавируса
Общество,  Фото:скриншот
В ролике жителям республики напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности

В Бурятии выпустили видеоролик о важности ношения медицинских масок в общественных местах. На видео пожилые люди рассказывают о тяжёлых временах и событиях прошлого века и резюмируют, что и с коронавирусом человечество справится. Нужно лишь соблюдать необходимые меры предосторожности.

- Мы прошли тяжёлые военные и послевоенные годы и поднимали страну. Мы много работали, кто в колхозах, кто на БАМе, строили города и сёла. Мы пережили голодные годы перестройки. Мы и это время переживём. Помогите нам справиться. Помогите и защитите нас, мы ещё не прожили свой век, - говорится в ролике.

В конце авторы призывают жителей защитить своих пожилых родственников от коронавируса. Они рекомендуют носить маски в общественных местах, чаще мыть руки, избегать массовых мероприятий и т.д. 

 

Пожилые люди находятся в особой группе риска по коронавирусу. Это особенно актуально для Бурятии, где из-за резкого роста заболеваемости режим ограничительных мероприятий был продлён до конца октября. Кроме того, за минувшие сутки было выявлено 110 больных коронавирусом. За весь период зарегистрирован 8251 случай заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 5062 (61% от общего числа инфицированных). 

Как сообщал «Байкал-Daily», Баир Хабинов, главный врач ковидного госпиталя в Улан-Удэ, отметил, что растёт нагрузка на медучреждения, где проходят лечение больные коронавирусом.

- Растёт нагрузка на ковидные госпитали, развёртывающиеся дополнительные койки едва-едва успевают обеспечить госпитализацию нуждающихся, и, говоря честно, иногда возникают задержки в госпитализации. Всему есть предел - ресурсам, кадрам, коечному фонду и лекарствам - они не безграничны. Минздрав и руководство больницы изо всех сил стараются не допустить перебоев в этом отношении. Глядя на фотографии из ковидных госпиталей зарубежных стран, когда задыхающимися больными заполнены коридоры больниц, страшно представить такой вариант развития событий у нас, - поделился Баир Хабинов в Instagram.

Он попросил всех оставаться по возможности дома, не посещать массовые мероприятия (свадьбы, юбилеи и т.п.), использовать средства защиты (носить маски в общественных местах, пользоваться антисептиками, а также чаще мыть руки и т.д. – прим. ред.). «В силах каждого из нас внести посильный вклад в недопущении дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации. Берегите себя», - заключил Баир Хабинов.



коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске пройдёт архитектурный хакатон «АрхиПазл»
В Иркутске пройдёт архитектурный хакатон «АрхиПазл»
Общество, 13.10.2020
Перед участниками стоит цель поработать над развитием системы раздельного сбора вторсырья в Иркутске, создать удобные и эстетичные арт-объекты с функцией сортировки мусора
Продолжается голосование за «Народного участкового»
Продолжается голосование за «Народного участкового»
Общество, 13.10.2020
Победитель представит республику на федеральном этапе конкурса
В Забайкалье спасли от гибели краснокнижного журавля
В Забайкалье спасли от гибели краснокнижного журавля
Общество, 13.10.2020
Птицу перевели в Даурский природный заповедник
Моностационар почти на 200 коек в Забайкалье заполнили пациентами за 3 дня
Моностационар почти на 200 коек в Забайкалье заполнили пациентами за 3 дня
Общество, 13.10.2020
В связи с ростом количества ковид-положительных министерство здравоохранения региона развернуло на выходных два моногоспиталя
В Улан-Удэ заработают два новых светофора
В Улан-Удэ заработают два новых светофора
Общество, 13.10.2020
С 16 октября они будут включены в рабочие режимы
Жителей Бурятии призвали защитить близких от коронавируса
Жителей Бурятии призвали защитить близких от коронавируса
Общество, 13.10.2020
В ролике жителям республики напомнили о необходимости соблюдения мер предосторожности  
У жителя Бурятии изъяли пакет с марихуаной
У жителя Бурятии изъяли пакет с марихуаной
Общество, 13.10.2020
Мужчина неоднократно судим за наркопреступления
В улан-удэнской колонии выбрали «Лучшего визажиста»
В улан-удэнской колонии выбрали «Лучшего визажиста»
Общество, 13.10.2020
Женщины не только наносили макияж, но и сделали укладку волос
Лесники Бурятии вывезли с побережья Байкала более 30 мешков мусора
Лесники Бурятии вывезли с побережья Байкала более 30 мешков мусора
Общество, 13.10.2020
Лесники просят соблюдать правила санитарной безопасности на природе
В Бурятии волонтёр сопроводила женщину на операцию в Тюмень
В Бурятии волонтёр сопроводила женщину на операцию в Тюмень
Общество, 13.10.2020
Женщина обратилась за помощью в молодёжный центр республики
Как узнать размер госпошлины для подачи искового заявления в суд
Как узнать размер госпошлины для подачи искового заявления в суд
Общество, 13.10.2020
Разъяснение дали в управлении Федеральной налоговой службы по Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^