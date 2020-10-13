Мужчина неоднократно судим за наркопреступления
12 октября сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии изъяли более 750 граммов марихуаны у 30-летнего жителя посёлка Онохой. Пакет с наркотическим средством мужчина хранил в надворной постройке.
- От освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ он отказался. Отметим, что подозреваемый уже дважды был судим за наркопреступления, отбыл условные сроки наказаний, но должных выводов не сделал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сельчанин работает грузчиком в пункте приёма металла.
Возбуждено уголовное дело.
У жителя Бурятии изъяли пакет с марихуаной
Общество, Фото:
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