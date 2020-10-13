У жителя Бурятии изъяли пакет с марихуаной

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Мужчина неоднократно судим за наркопреступления



12 октября сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии изъяли более 750 граммов марихуаны у 30-летнего жителя посёлка Онохой. Пакет с наркотическим средством мужчина хранил в надворной постройке.



- От освидетельствования на предмет употребления запрещённых веществ он отказался. Отметим, что подозреваемый уже дважды был судим за наркопреступления, отбыл условные сроки наказаний, но должных выводов не сделал, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сельчанин работает грузчиком в пункте приёма металла.



Возбуждено уголовное дело.





